- Sorin Grindeanu susține ca WeBuild nu vrea sa deschida pasajul peste liniile CFR de la Braila și descarcarea de la Jijila. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, lanseaza acuzații impotriva companiei WeBuild, constructorul Podului peste Dunare de la Braila, sugerand ca aceasta se angajeaza intr-un…

- Renera Energy Romania a anunțat astazi lansarea fazei de dezvoltare pentru cel mai mare proiect fotovoltaic plutitor din Romania. Renera Energy urmeaza sa dezvolte o centrala electrica cu o capacitate estimata de 50 de megawați (MW), pe 37 de hectare de apa in județul Braila, ca o parte a contribuției…

- In porturile maritime de la Galați, Braila și Tulcea, a fost inregistrat in 2023 un volum de marfuri operate portuar de 3,8 milioane tone, in scadere cu 50% fața de volumul de 7,35 milioane tone de marfuri operate in anul 2022, aceasta scadere fiind efectul razboiului din Ucraina. Activitatea porturilor…

- In Portul Militar Braila, unde se afla sediul Flotilei Fluviale de la Dunare, s-a desfașurat o secvența din Exercițiul multinațional „Sea Shield 24” cea mai complexa aplicație desfașurata de Forțele Navale Romane in acest an, cu participarea a 2.200 de militari, din 12 țari. La exercițiul de la Braila…

- Autoritațile au ajuns la concluzia ca nu prea se poate face agricultura fara un sistem performant de irigații, așa ca s-a inceput reabilitarea canalelor vechi și au inceput sa fie facute altele noi! Ministrul Agriculturii a facut o promisiune! Sistemul de irigații al lui Ceaușescu a inceput sa fie refacut,…

- Problemele de la Golden Gate-ul de Romania, podul de la Braila, se țin lanț. Acum asfaltul de batai de cap constructorului. O secțiune de asfalt de pe una dintre rampele podului peste Dunare de la Braila s-a surpat, iar constructorul a incercat sa aplice mai multe straturi de asfalt pentru a restabili…

- Gramul de aur a atins un nou maxim istoric, marți, 5 martie, ajungand la 312,9021 de lei, o apreciere de 6,1312 lei (2%) fața de cat anuntase luni Banca Nationala a Romaniei (BNR). Gramul de aur, la un nou maxim istoric. Leul romanesc s-a depreciat fața de principalele valute Este a treia creștere consecutiva…