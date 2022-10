Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au salvat 147 de persoane care se aflau pe un yaht avariat din Marea Mediterana. Polițiștii romani se aflau in misiune in cadrul Operatiunii Maritime Comune „Thermis 2022” sub egida Agentiei Frontex. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Aproximativ 400 de persoane aflate la bordul unui iaht avariat, in Marea Mediterana, au fost salvat de politistii de frontiera romani și italieni, operatiunea de salvare fiind ingreunata de conditiile meteo nefavorabile, informeaza News.ro. Politia de Frontiera a transmis, vineri, ca politistii de…

- Polițiștii de frontiera romani au salvat, pe timpul patrularii in apele Marii Mediterane, 147 de persoane care se aflau la bordul unui yacht avariat. Conditiile meteo nefavorabile au facut dificila operatiunea de salvare.

- Politistii de frontiera de pe nava maritima de patrulare MAI 1102 a Garzii de Coasta, aflati in misiune in cadrul Operatiunii Maritime Comune THEMIS 2022 sub egida Agentiei Frontex, au salvat, pe timpul patrularii in apele Marii Mediterane, 147 de persoane care se aflau la bordul unui yacht avariat…

- Cetatenii rusi care au intrat in ultima saptamana pe teritoriul Uniunii Europene (UE) au fost cu 30% mai numerosi decat saptamana precedenta, a anuntat marti Agentia Europeana pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (Frontex), cu sediul la Varsovia, informeaza AFP. "Circa 66.000 de cetateni…

- Cetatenii rusi care au intrat in ultima saptamana pe teritoriul Uniunii Europene (UE) au fost cu 30% mai numerosi decat saptamana precedenta, a anuntat marti Agentia Europeana pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (Frontex), cu sediul la Varsovia, informeaza AFP.

- Romania contribuie la securitatea UE și, drept „urmare fireasca”, va fi primita in Spațiul Schengen, a anunțat ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. Ministrul Bode s-a referit la chestiunea Schengen intr-un mesaj dedicat Zilei Marinei Romane. Dupa cum se știe, Ministerul Afacerilor Interne are…

- Politistii de frontiera au fost nevoiti, de la inceputul vacantei scolare, sa intrerupa calatoria a peste 500 de cetateni romani minori, ca urmare a faptului ca parintii/insotitorii nu detineau documentele necesare pentru a calatori in afara tarii impreuna cu minorul. Numarul reprezinta aproximativ…