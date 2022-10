Stiri pe aceeasi tema

- O noua misiune de instruire pentru militarii ucraineni a Uniunii Europene a primit unda verde din partea ministrilor de externe, luni, la Luxemburg, informeaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Miniștrii de externe ai Uniunii Europene urmeaza sa anunte la reuniunea de la Luxemburg o misiune de instruire a 15.000 de militari ucraineni de luna viitoare și o finanțare suplimentara in valoare de 500 de milioane de euro pentru livrarea de arme Kievului. De asemenea, este probabil ca miniștrii…

- Ministrii de externe ai celor 27 de tari membre sunt așteptați sa aprobe luni, in cursul unei reuniuni la Luxemburg, o misiune de formare a 15.000 de soldati ucraineni si o noua transa de 500 de milioane de euro pentru aprovizionarea Kievului cu arme, transmite Reuters.Doi inalți oficiali ai UE au declarat…

- Uniunea Europeana isi intensifica sprijinul militar pentru Ucraina prin lansarea luni a unei misiuni de formare a 15.000 de soldati ucraineni pe teritoriul sau si o noua transa de 500 de milioane de euro pentru aprovizionarea cu arme, comenteaza AFP. „Este o mare premiera pentru UE”, a comentat un responsabil…

- Ambasadorii celor 27 de tari membre ale UE au aprobat in unanimitate o misiune de instruire militara pentru circa 15.000 de militari ucraineni, informeaza dpa și Agerpres din mai multe surse diplomatice In contextul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina, reprezentantul Uniunii Europene pentru politica…

- Ministrii apararii si ai afacerilor externe din statele Uniunii Europene, care se reunesc la Praga in aceasta saptamana, vor analiza optiunile privind infiintarea unei misiuni militare a UE pentru antrenarea fortelor ucrainene si vor discuta despre solicitarea unor state membre de a se interzice accesul…

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 15 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Razboi in Ucraina ziua 146. Ministrii de externe ai Uniunii Europene au convenit, luni, asupra unei finantari suplimentare de 500 de milioane de euro din partea UE pentru furnizarea de arme Ucrainei.