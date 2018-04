Misha s-a ras in cap si s-a acoperit de tatuaje. Sansa de a fi cu adevarat remarcata? Misha, sotia lui Connect-R, a stat o buna perioada in umbra, iar sansa ei sa revina in atentia tuturor, chiar fara un mare hit muzical, a fost, se pare, sa recurga la o schimbare de look radicala. Astfel se face ca artista s-a ras in cap si si-a acoperit corpul cu tatuaje (ce-i drept, nu toate permanente), iar in prezent seamana cu o artista hip hip curajoasa din America. Cu machiajul abordat, Misha ne duce cu gandul la nonconformista Amber Rose, sau chiar cu Cara Delevingne ori Kristen Stewart, in perioadele…