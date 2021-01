Stiri pe aceeasi tema

- Patronat: Operatorii din HoReCa nu isi vor obliga angajatii sa se vaccineze Patronatele din HoReCa nu isi vor obliga angajatii sa se vaccineze, insa le vor explica faptul ca vaccinarea grabeste revenirea la viata normala, a declarat, luni, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) organizeaza, luni, o conferinta de presa in care presedintele organizatiei, Florin Jianu, va prezenta situatia acordarii finantarilor pentru IMM-uri prin Masura 2 - capital de lucru, potrivit AGERPRES. Citește…

- Apel matinal - Invitat: Daniel Mischie, presedintele HORA RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI (5 ianuarie, ora 8:30) - Realizator: Proprietarii si operatorii din HoReCa sunt cei care considera ca sunt tratati incorect de guvern, în comparatie cu celelalte industrii. Patronatele…

- Scrisoarea deschisa este semnata de Daniel Mischie, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania, si este in atentia premierului Florin Citu, ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, si a ministrului Economiei, Claudiu Nasui. ”Avand in vedere pierderile inregistrate…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a anunțat ca nu se ia in calcul inchiderea teraselor și a celorlalte unitați din HoReCa, funcționale in przezent. In urma unei intalniri cu reprezentanții Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HoReCa), prefectul Capitalei a declarat…

- Nu se impune adoptarea de masuri suplimentare pentru creșterea siguranței populației, transmite Prefectura Capitalei, dupa ce prefectul Traian Berbeceanu s-a intalnit cu reprezentanții Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HoReCa), relateaza Mediafax. „In contextul…

- Sondaj CURS privind sectorul HoReCa Aproximativ opt din zece români, adica 78% din populația țarii, considera ca restaurantele ar trebui redeschise, conform unui sondaj realizat de CURS, la solicitarea Organizației Patronale a Hotelurilor și Restaurantelor din România. 80% dintre…

- Aproximativ 8 din 10 romani considera ca restaurantele ar trebui redeschise, conform unui sondaj realizat de Curs la solicitarea Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA), care si-a propus sa afle ce simte publicul legat de inchiderea restaurantelor la interior in…