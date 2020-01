Klaus Iohannis a declarat, in contextul evenimentelor generate de uciderea generalului iranian Qasem Soleimani intr-un atac cu drona al SUA, ca dupa consultarile pe care le-a avut cu miniștrii Apararii și de Externe ai Romaniei, o parte dintre militarii romani aflați in Irak a fost retrasa, urmand ca situația sa fie reanalizata periodic. Trimisul special The post Mișcari de trupe dupa moartea generalului iranian Qasem Soleimani. O parte a militarilor romani din Irak a fost retrasa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .