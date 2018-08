Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul General al Romaniei va sustine o conferinta de presa la ora 15.00. Acesta este asteptat sa faca publica corespondenta intre Ministerul Public si Serviciul Roman de Informatii pe marginea protocoalelor incheiate intre cele doua institutii. In plus, este asteptata reactia acestuia la declaratiile…

- Deputatul USR Claudiu Nasui confirma ca semnatura din tabelul cu solicitarea deputatilor Opozitiei de convocare a unei sesiuni extraordinare in perioada 20-24 august este a sa. "Nu a semnat nimeni in locul meu. Eu am semnat in ambele locuri. Faptul ca coalitia de guvernare acum recurge la practici atat…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ce legatura exista intre președintele Klaus Iohannis și o mișcare anarhica extrem de periculoasa, care acționeaza in intreaga lume și care s-a implicat cat se poate de oficial și in ultimele evenimente desfașurate in Romania? Mișcarea numita ANTIFA iși propune destabilizarea…

- Rectorul Universitatii Tehnice a afirmat ca subiectul este unul de mare interes pentru toate organizatiile din Romania, intrucat aplicarea Regulamentului (UE) a produs deja schimbari importante in comportamentul tuturor persoanelor juridice care prelucreaza date cu caracter personal. „In acest context,…

- Grupul francez Engie vinde o participatie de 69% detinuta la compania Glow Energy din Thailanda, pentru 2,6 miliarde de euro, catre Global Power Synergy, tranzactie prin care isi reduce activele pe segmentul centralelor pe carbune, transmite MarketWatch, scrie News.ro.Citeste si: INCENDIAR…

- Duplex Iași-București Va fi repatriata o opera de mare valoare, semnata de Nicolae Grigorescu! Vernisaj și Conferința de presa marți, 12 iunie, ora 12:00 „Palatul Culturii” din Iași Horia-Roman Patapievici (Președinte „Artmark”) și invitații sai: Paul Butnariu (Președinte „Camera de Comerț și Industrie”-Iași)…

- Grupul de firme Premium Porc a avut un profit de peste o suta milioane lei in anul 2017, potrivit rezultatelor economice publicate de Ministerul Finanțelor Publice. Datele publice arata ca firmele vrancene au avut rezultate financiare mai bune in 2017 comparativ cu anul anterior. Cele mai profitabile…

- Aproape jumatate din tinerii romani (47,17%) nu sunt fericiti in orasul in care locuiesc, arata un sondaj realizat de Grupul PONT ca parte din Programul „Capitala Tineretului din Romania”, care anunta ca „peste jumatate dintre tinerii din Romania se declara foarte fericiti in orasul in care locuiesc…