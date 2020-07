Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele date demografice publicate de Institutul Național de Statistica (INS), indica o scadere a populației tinere in ultimul an, coroborata cu o creștere mai accentuata a numarului de persoane varstnice. In Romania continua sa se mențina un spor natural negativ, determinat de faptul ca numarul…

- Sporul natural negativ al populatiei Romaniei s-a accentuat, in luna mai a acestui an, fiind de 1,5 ori mai mare decat cel din aceeasi perioada din 2019, reiese din datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). Astfel, la nivelul luni mai din acest an, numarul nascutilor-vii…

- Intr-un raport publicat marti, Institutul National de Statistica (INSEE) arata ca numarul deceselor in aceste doua luni a fost cu 25- mai mare decat cel inregistrat in aceeasi perioada a anului 2019 (129.000 fata de 102.800 de morti). In timp ce pentru cei nascuti in Franta cresterea a fost de 22- comparativ…

- Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost de 65,4% in primul trimestru al acestui an, in scadere cu 0,6 puncte procentuale fata de trimestrul anterior, iar rata somajului s-a situat la 4,3%, in crestere cu 0,4 pp fata de trimestrul anterior, conform datelor publicate vineri…

- Consumul populației a scazut in aprilie Foto Agerpres Consumul populației a scazut în aprilie, cea de a doua luna în care România s-a aflat în stare de urgența. Cu toate acestea, în primele patru luni ale anului s-a înregistrat o creștere fața de perioada…

- Un centru pentru persoanele varstnice va fi realizat pe raza orașului Aninoasa. Aproape 3 milioane de lei este valoarea contractului scos la licitație și care prevede „lucrarile de intervenție privind realizarea obiectivului de investiții denumit „Centru social de zi” – persoane varstnice –…

- Resursele de energie primara au scazut cu 2,4%, in primul trimestru al anului, fata de aceeasi perioada din 2019, in timp ce consumul final de energie electrica s-a diminuat cu 2,2%, la nivel comparativ, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS). Conform…

- Romania a inregistrat un spor natural negativ al populatiei, in lunile februarie si martie din acest an, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS). Conform sursei citate, la nivelul lunii martie 2020, numarul nascutilor-vii…