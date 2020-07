Mişcarea Fridays for Future planifică o grevă globală pentru climă în septembrie Fridays for Future (''Vineri pentru viitor'') planifica un alt protest global pe teme de mediu pentru luna septembrie, dupa ce pandemia de COVID-19 a fortat aceasta miscare globala a tinerilor preocupati de incalzirea globala sa ia o pauza, a anuntat un important activist din Germania, potrivit DPA. ''Dupa indelungi consultari cu activisti din diferite locuri de pe glob, am decis sa convocam urmatoarea greva climatica globala pentru data de 25 septembrie'', a declarat Luisa Neubauer pentru DPA. Decizia nu a fost usoara, a adaugat aceasta. Formele concrete de protest… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul federal german și mass media centrale de la Berlin incearca sa gestioneze un uriaș scandal, declanșat dupa publicarea pe cai neoficiale a unui raport intocmit de Ministerul de Interne german, in care se contesta retorica adoptata de autoritați cu privire la epidemia de coronavirus. Cele mai…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat luni cresterea angajamentului militar al SUA in Alianta, dar a refuzat sa comenteze proiectul de reducere a fortelor americane stationate in Germania, transmite AFP. "Nu vreau sa comentez despre scurgeri sau speculatii in media, dar pot spune ca…

- Relatia Germaniei cu Statele Unite este ”complicata”, apreciaza ministrul german de Externe Heiko Maas intr-un interviu acordat Bild am Sonntag, in care-si exprima regretul fata de viitoarea retragere a unor militari americani din Germnia, relateaza Reuters potrivit news.ro.Presedintele american…

- Polonia spera ca o parte din soldatii americani care vor fi retrasi din Germania de presedintele Donald Trump, conform The Wall Street Journal, sa fie instalati in Polonia, a declarat sambata premierul Mateusz Morawiecki, transmite AFP.Citește și: Lovitura de teatru in PSD: Frans Timmermans…

- SC Freiburg a invins formatia Borussia Moenchengladbach cu scorul de 1-0 (0-0), intr-un meci disputat vineri in preambulul etapei a 30-a a campionatului german de fotbal Bundesliga. Freiburg a obtinut a 10-a sa victorie pe teren propriu, in acest sezon, si se mentine in lupta pentru un…

- Planul prevede si taxe pentru penalizarea proprietarilor de SUV-uri poluante, care au motoare cu combustie interna. De asemenea, 2,5 miliarde de euro vor fi alocati pentru productia de baterii destinate vehiculelor electrice si pentru infrastructura necesara reincarcarii acestora. Si autoritatile…

- Comunele luxemburgheze de la granita cu Germania au coborat in berna drapelele europene arborate in fata primariilor in semn de protest fata de decizia Berlinului de a prelungi inchiderea frontierei germane pana la 15 mai in cadrul masurilor de combatere a raspandirii coronavirusului, relateaza marti…