- Carmen Belenesi a revenit la iUmor sa il cucereasca pe Cheloo, insa la finalul numarului i-a dedicat iubirea lui Mihai Bendeac. Concurenta a primit și un sarut din partea actorului, iar momentul a facut deliciul publicului.

- I.A cu Stil nu vine cu transformari numai pentru concurenți, ci și pentru telespectatori, asta pentru ca in ediția de astazi, concurenta este Maira, o fetița in varsta de 7 ani. Cum a reacționat mama copilei atunci cand a vazut schimbarile pe care le-e facut Iulia Albu.

- Miruna și Cosmin de la Mireasa au avut parte de apropieri, iar Simona Gherghe a intrebat-o pe tanara daca s-a indragostit. Concurenta a fost rezervata in privința „cuvintelor mari”, insa entuziasmul ei in urma apropierilor cu Cosmin nu au putut fi ascunse.

- Bogdan de la Ploiești și dansatoarea Cristina Pucean se „joaca” in ultima perioada cu curiozitatea admiratorilor lor cu privire la relația amoroasa care pare s-a infiripat intre cei doi. Ultimul gest al presupusului cuplu a pus și mai multe paie pe foc, alimentat și de declarațiile manelistului.

- Majoritatea PAS a votat astazi in prima lectura anularea proiectului de lege pentru protejarea micilor producatori contra practicilor comerciale neloiale, prin care cota de 50% din producția de pe raft sa fie de proveniența naționala. Secretarul general al Platformei DA, Liviu Vovc, susține ca „Voi…

- Vești importante! O noua categorie de romani se va putea pensiona mai repede. Legea pensiilor va avea parte de noi modificari, daca doua propuneri legislative inregistrate recent la Senat vor trece de votul parlamentarilor. Mai exact, prima propunere legislativa inregistrata saptamana trecuta la…

- Bat clopotele de nunta in casa Mireasa Capriciile Iubirii! Leo a decis sa faca pasul cel mare in relația cu Anda, astfel ca a cerut-o in casatorie, chiar intr-un moment in care nimeni nu se aștepta. Iata ce raspuns i-a dat concurenta! Nimeni nu se aștepta!

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat marti, ca "traim vremuri complicate, dificile" si "trebuie sa actionam repede", in timpul discursului cu ocazia aniversarii a 175 de ani a Academiei Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" de la Sibiu, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…