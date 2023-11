Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 30 octombrie a.c., polițiștii Secției 4 Leordina au fost sesizați prin apel 112 sa intervina in comuna Repedea. Cu ocazia deplasarii la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca, un barbat de 55 de ani din Repedea, aflat la volanul unui tractor agricol, condus pe un drum forestier, tractand…

- Frigul a facut prima victima in Romania. Un barbat a fost gasit mort din cauza temperaturii scazute. Un barbat de 62 de ani a fost gasit fara suflare pe o strada din Satu Mare. Victima a fost descoperita in soc hipotermic dupa ce a dormit sub cerul liber, la 4 grade Celsius.

- Provocarile și tristețea sunt lucruri cu care orice persoana trebuie sa se confrunte in aceasta viața, dar modul in care se reacționeaza la ele difera de la unii la alții. Atunci cand se intrezarește o dezamagire, totul pare sa mearga prost. Daca mulți dintre cei care au parte de astfel de experiențe…

- Un barbat in varsta de 40 de ani a murit in noaptea de vineri spre sambata dupa ce a fost accidentat de un tren la ieșirea din stația CFR Cluj-Napoca.Polițiștii Secției Regionale Poliție Transporturi Cluj au fost fost sesizați in jurul orei 22:30 ca la ieșirea din stația CFR Cluj-Napoca, zona strazii…

- La data de 24 august 2023, in jurul orei 13.30, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Bacau au fost sesizati prin apel telefonic, de un tanar de 22 de ani, despre faptul ca, unchiul sau manifesta un comportament agitat si este predispus la suicid. La data de 24 august 2023, in jurul orei 13.30, politistii…

- Interventie salvatoare pentru un barbat strivit de tractor in localitatea Cutca, azi 18 august Pompierii din cadrul Detasamentului Dej au intervenit pentru a acorda asistenta medicala de urgenta unui barbat strivit de un tractor pe raza localitatii Cutca, comuna Sanmartin, informeaza ISU Cluj. La fata…

- O noua crima neașteptata a avut loc intr-o comuna din județul Vrancea. Este vorba despre un barbat care si-a injunghiat sotia, apoi a incercat sa se sinucida. Ei bine, se pare ca gelozia extrema l-a impins la crima, iar cei doi copii ai lor au ramas acum in grija rudelor.

- BriAnna Blaton, caci despre ea este vorba, a crezut ca durerea se cauzeaza pietrelor la rinichi, așa ca s-a internat. Insa, la spital a avut parte de o descoperire tulburatoare. Afla din randurile de mai jos despre ce este vorba!