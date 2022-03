Mirko Pigliacelli visează să apere poarta naționalei României: „Îmi iau cetățenia. Sper să am o șansă la națională” (Video) Portarul Italian Mirko Pigliacelli (28 de ani), legitimat la CS Universitatea Craiova, a anunțat ca a depus cerere pentru obținerea cetațeniei romane. Astfel, Pigliacelli ar putea juca pentru echipa prima reprezentativa a Romaniei. Portarul este in Romania din 2018 și disputat peste 100 de meciuri in Liga 1. Mirko Pigliacelli a jucat pentru naționalele U18, U19, U20 și U21 ale Italiei. Portarul italian a participat la o sesiune de intrebari și raspunsuri cu fanii Universitații Craiova, pe pagina de Facebook a clubului. Ce iți place sa faci in timpul liber? – Imi place sa merg la pescuit. Imi place… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Portarul Universitatii Craiova, Mirko Pigliacelli, a raspuns astazi catorva intrebari venite din partea suporterilor, prin intermediul paginii de Facebook a clubului. Printre curiozitatile fanilor Stiintei s-a numarat si ideea dobandirii cetateniei romane, iar Mirko a avut un raspuns surprinzator. „M-am…

- Deși, autoritațile din intreaga Europa – ba, și din SUA, dar ne referim doar la Europa acum – dau asigurari ca alimentele de prima necesitate sunt sub control și nu vor disparea de pe rafturi, lumea se bulucește peste tot ca sa apuce o sticla de ulei sau o punga de faina. Și, tot mai mult, scenariul…

- AC Milan a urcat pe primul loc in clasamentul campionatului de fotbal al Italiei dupa ce s-a impus cu 1-0 in derby-ul cu Napoli, duminica seara, chiar pe Stadionul ''Diego Maradona'', in etapa a 28-a din serie A, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Romanii din Italia fac donatii umanitare pentru ucraineni. Conationalii nostri s-au organizat rapid si au reusit sa colecteze o cantitate impresionanta de bunuri. Un transport cu 18 tone de ajutoare umanitare va pleca in aceasta dupa-amiaza din regiunea Lazio si va ajunge la Isaccea, la 9 martie, potrivit…

- Ministerul Afacerilor de Interne a postat un mesaj in stilul sau caracteristic pe Facebook, cu ocazia Zilei Indragostiților (Valentine’s Day). Deși mulți romani considera ca aceasta zi nu ar trebui sarbatorita la noi in țara, avand in vedere ca noi avem Dragobetele, mai multe instituții ale statului…

- Papa Francisc a condamnat sinuciderea asistata ca fiind o abatere inacceptabila de la etica medicala, in vreme ce parlamentul Italiei a reluat discuțiile cu privire la o lege care sa o reglementeze. In audiența sa generala, Francisc a laudat ingrijirea paliativa menita sa ajute pacienții cu boli terminale…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au urcat cu 186,44% in primele 11 luni din 2021, la 6,866 miliarde de euro, comparativ cu 2,397 miliarde de euro in perioada ianuarie – noiembrie 2020, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei. “Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania…

- Doi cetateni romani au incercat sa introduca ilegal in Italia peste 4.000 de exemplare de raci de balta vii, prin Ungaria, unde au fost prinși, relateaza site-ul programului de știri al televiziunii naționale maghiare, Hirado.hu . Cei doi barbati au fost trimisi in judecata pentru distrugerea naturii,…