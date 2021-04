Stiri pe aceeasi tema

- Shakira, Madonna, Doina Badea sau Pink, niciuna dintre aceste transformari nu au adus-o pe Mirela intr-o asemenea stare cum a reusit personajul pe care il va avea de interpretat sambata aceasta la „Te cunosc de undeva”. Pentru gala Seara de dans, Ruleta i-a adus Mirelei un personaj nu doar reprezentativ…

- Zinaida Zilea este cantareața care a ajutat-o pe MirelaVaida sa castige a opta ediție a sezonului 16 "Te cunosc de undeva!".Tema show-ului de sambata seara a fost „Nunta”, iar vedetele s-au descurcat deminune pe scena, transformați in nume celebre din lumea muzicala.Gala cu numarul 8 din cadrul emisiunii…

- Mirela Vaida a povestit in ce fel nonconformist a fost ceruta in casatorie de catre soțul sau. Cei doi se iubesc de ani buni, insa inceputul relației lor a debutat...la semafor. Iata ce s-a intamplat și cum și-au organizat nunta in doar 40 de minute.

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva! , difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, vine cu o multime de provocari, atat pentru artistii din platou, carora Ruleta le-a pregatit un regal al anilor ΄80, cat si pentru telespectatori, care vor retrai cu emotie momentele de atunci.

- Starul muzicii country, Dolly Parton, s-a vaccinat anti-Covid, dupa ce i-a indemnat și pe alții sa-i urmeze exemplul, adaptand una dintre piesele ei de succes, relateaza BBC. Parton, in varsta de 75 de ani, a cantat, marți, o versiune adaptata a piesei ”Jolene”, inainte de a se imuniza, la Centrul Medical…

- Daca in primele gale ale show-ului Te cunosc de undeva de la Antena 1 Mirela Vaida și-a facut apariția in persoanaje feminine, iata ca ruleta a așteptat pana acum pentru a-i oferi acesteia și primul travesti! Ea a intrat in pielea lui Nikos Vertis și a uimit pe toata lumea.