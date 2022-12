Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Radoi și-a dat demisia din funcția de antrenor principal al Universitații Craiova, dupa eliminarea din Cupa Romaniei. La declarațiile de dupa meci, acesta l-a vizat pe președintele Sorin Carțu.

- Informația momentului in fotbalul romanesc! Mirel Radoi și-a luat adio de la clubul din Banie. Fostul fotbalist si-a dat demisia de la CS Universitatea Craiova, dupa partida disputata in Cupa Romaniei, dintre FC Argeș și Universitatea Craiova. Care au fost argumentele fostului tehnician de la Universitatea…

- Echipele FC Hermannstadt si FC Arges s-au calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, aflandu-se pe primele doua locuri ale grupei D. Universitatea Craiova si Chindia Targoviste au fost eliminate din competitie, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele formatiei Universitatea Craiova , Sorin Cartu, a fost dezamagit dupa infrangerea cu FCU, scor 0-2. dar a fost fair-play si a recunoscut ca echipa lui Mititelu a fost mai buna in repriza a doua si a meritat victoria. „Trecem printr-o perioada… S-a intamplat la meciul asta… Au meritat sa…

- FOTO, LIVE-TEXT: CS Ocna Mureș – Universitatea Craiova, in Cupa Romaniei, la Zlatna Astazi, de la ora 17.00, la Zlatna, pe Stadionul “Minaur”, un meci ce se va disputa la lumina reflectoarelor, CS Ocna Mureș – Universitatea Craiova, contand pentru etapa secunda a grupei D a Cupei Romaniei. Divizionara…

- CS Ocna Mureș, meciul anului, la Zlatna, cu Universitatea Craiova | Mirel Radoi nu are amintiri placute in Alba Maine, de la ora 17.00, in nocturna, la Zlatna, CS Ocna Mureș va disputa meciul anului, contra Universitații Craiova, echipa pregatita de Mirel Radoi, fostul selecționer al reprezentativei…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Mirel Radoi, a declarat, marti, ca pentru formatia sa intalnirea cu FC Hermannstadt din Grupa D a Cupei Romaniei reprezinta un moment al revansei dupa infrangerea cu 1-0 din etapa a 8-a a Superligii, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Universitatea Craiova s-a facut de ras in repriza a doua din Trivale, a pierdut cu FC Arges si lumea a rabufnit. In primul rand antrenorul, apoi suporterii. Concluzia? Conducatorii Stiintei trebuie sa renunte la sentimentalisme si sa taie in carne vie, daca mai vor performanta, credibilitate si public…