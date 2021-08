Mircea Turdean, Farmec: Vom continua parteneriatele de business cu HoReCa și după această perioadă Pandemia a adus masurile de protecție in viața noastra, iar, odata cu ele, au sosit și dezinfectanții. Nu ca nu ar fi existat pana acum, insa utilizarea lor nu era pe scara larga, astfel incat sa ramanem fara stocuri. Tot de dezinfectanți ne lovim și pe mesele restaurantelor sau teraselor, așteptandu-ne langa scrumiera sau vaza cu flori. Farmec este una din companiile romanești care a ales sa sprijine segmentul HoReCa cu ce a știut ea mai bine sa faca, dezinfectanți in locațiile in care romanii ardeau de nerabdare sa se intoarca. ”La inceputul acestui an, am decis sa continuam și sa extindem… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Horeca platește o autorizație de funcționare la primarii. “Dupa Colectiv și situația legislativa, primariile nu au mai eliberat acele autorizații de funcționare ca sa nu fie în situația de a da cu subsemnatul”, a spus Ion Biriș, președinte HORA (Organizatia Patronala a Hotelurilor…

- Organizația Patronala a Hotelurilor și Restaurantelor din Romania – HORA Romania – prezinta rezultatele unui studiu cu privire la impactul in economie și situația financiara a companiilor active in 11 sectoare din industria HoReCa. Studiul releva faptul ca scaderea vanzarilor la nivel sectorial este…

- Un studiu al Organizației Patronale a Hotelurilor și Restaurantelor din Romania – HORA Romania releva faptul ca scaderea vanzarilor in sector este de -39%, de la 26 miliarde de lei in 2019 la doar 16 miliarde de lei in 2020, in condițiile in care 8 din 10 companii au raportat scaderi ale vanzarilor.…

- ​„Suntem o industrie profund afectata, beneficiem de o schema de ajutor de stat. Una dintre conditiile pentru a apela la acest ajutor de stat era prezentarea autorizatiei de functionare din 2019 si 2020. Foarte multe companii au fost în imposibilitatea de a prezenta aceste autorizatii de…

- Restricțiile impuse din cauza pandemiei de COVID-19 au privat cetațenii pe perioada starii de urgența de placerea unei intalniri cu prietenii la restaurant, iar odata cu eliminarea acesteia, masurile pastrate in cadrul starii de alerta au diminuat din farmecul momentelor petrecute inaintea pandemiei.…

- Angel Tilvar, senator PSD, atrage atenția asupra pericolului la care este expus sectorul HoReCa din țara noastra. Senatorul acuza Guvernul ca sta indiferent in fața acestor probleme și asupra acestui sector, sector in care muncesc mulți romani. „Dupa paisprezece luni de promisiuni și sprijin…

- Pandemia de COVID-19 a accelerat adopția canalelor digitale, insa interacțiunea umana nu va disparea, mai ales daca vorbim de produse și servicii bancare mai complexe, potrivit lui Bogdan Neacșu, director general al CEC Bank. Intrebat cum vor evolua lucrurile in privința lucrului remote in…

- Heineken se alatura campaniei 'Dor de bun si bine', initiate de Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania - HORA, cu misiunea de a facilita crearea unui cadru de functionare in siguranta a business-urilor din HoReCa, unul dintre sectoarele cele mai afectate de pandemia de…