- Mircea Stoenescu a murit miercuri, 5 ianuarie, la varsta de 78 de ani, a informat clubul Dinamo pe pagina de Facebook. „Fost jucator și conducator al clubului Dinamo București, Mircea Stonescu a incetat din viața. A caștigat, in tricoul alb-roșu, trei titluri de campion (1962, 1971, 1973) și Cupa Romaniei…

- Betty White a murit la varsta de 99 de ani. Celebra actrița urma sa implineasca 100 de ani peste cateva saptamani. Potrivit TMZ, legendara actrița de comedie s-a stins din viața la reședința sa. Decesul a avut loc vineri dimineața, au confirmat reprezentanții autoritaților locale. Betty White s-a nascut…

- Fostul jucator de tenis Manuel “Manolo” Santana a murit, sambata, la varsta de 83 de ani, la casa lui din Marbella. Anuntul a fost facut de organizatorii turneului de la Madrid, unde Santana a fost presedinte de onoare. Acesta a fost unul dintre cei mai importanti sportivi din Spania, castigator a patru…

- Britanicul Frank Williams, fondatorul echipei de Formula 1 care ii poarta numele, decedat la varsta de 79 de ani. Anuntul a fost facut de echipa Williams, duminica, pe site-ul oficial. “Cu mare tristete echipa anunta, in numele familiei Williams, decesul lui Sir Frank Williams, fondator si fost director…

- Fostul arbitru international Cristian Balaj a fost numit, miercuri, in functia de presedinte al clubului de fotbal CFR Cluj, a anuntat clubul ardelean pe site-ul sau oficial.”Suntem bucurosi sa va anuntam ca incepand de astazi, Cristi Balaj, fostul mare arbitru al Romaniei si fost presedinte al Agentiei…

- Unul dintre cei mai valoroși oameni de hochei ai Romaniei din ultimul deceniu, antrenorul galațean Marius Trandafir, a murit vineri la doar 44 de ani, fiind rapus de o maladie incurabila. De doua ori campion național alaturi de Dunarea Galați, campion și alaturi de Brașov Wolves, Marius Trandafir a…