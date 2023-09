Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de azi, Mircea Rednic a fost externat! Miercuri, antrenorul echipei de fotbal UTA a fost internat la Spitalul Judetean din Arad, dupa ce a suferit un infarct in timpul jocului cu FCSB. Ulterior, acesta a fost supus unei intervenții chirurgicale.

- Mircea Rednic a ajuns la spital in aceasta saptamana și a fost supus unei intervenții chirugicale de urgența, dupa ce a suferit un infarct. Antrenorul echipei UTA Arad a fost externat și a facut primele declarații despre problema de sanatate cu care s-a confruntat. Iata ce a spus ”Puriul”. ”Doctorița…

- Mircea Rednic a fost la un pas de moarte. Antrenorul a suferit un infarct la meciul cu FCSB. Mircea Rednic se afla acum la Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad. „Multa sanatate, Mircea Rednic! In timpul jocului pe care echipa noastra l-a disputat cu FCSB la Arad, antrenorul principal al echipei,…

- Mircea Rednic se afla internat in spital, dupa ce in timpul meciului UTA - FCSB 2-1 a suferit un infarct miocardic. Dinamo nu și-a uitat fostul antrenor și jucator și i-a transmis un mesaj. Tehnicianul in varsta de 61 de ani a simțit dureri in piept in timpul meciului cu FCSB de luni, dureri care au…

- Mircea Rednic, antrenorul UTA Arad, a suferit un infarct și a fost supus unei intervenții chirurgicale. „Multa sanatate, Mircea Rednic! In timpul jocului pe care echipa noastra l-a disputat cu FCSB la Arad, antrenorul principal al echipei, Mircea Rednic, a suferit un infarct miocardic.Astazi, in urma…

- Clubul UTA Arad anunta ca tehnicianul Mircea Rednic, in varsta de 61 de ani, a suferit un infarct miocardic in timpul meciului de pe teren propriu cu FCSB, care a avut loc luni. Durerea a persistat pana miercuri, cand a decis sa mearga la spital, unde i s-a pus diagnosticul, potrivit GSP.Antrenorul…

- Clubul de fotbal UTA Arad a anuntat pe pagina oficiala de Facebook ca antrenorul principal al echipei, Mircea Rednic a suferit un infarct miocardic, in timpul meciului cu FSCB, din Superliga. "Astazi, in urma unui control amanuntit, medicii au decis sa i monteze un stent si sa l tina sub supraveghere…

- Mircea Rednic, antrenorul UTA Arad, a suferit un infarct și a fost supus unei intervenții chirurgicale, anunța Antena3 CNN.- in curs