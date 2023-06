Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei UTA, Mircea Rednic, a povestit care a fost starea de spirit in vestiar dupa remiza de la Buzau, meci in care fotbaliștii antrenați... The post Mircea Rednic: „La mine n-ai de ce sa bei daca ai pierdut” appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- FC Voluntari s-a impus la limita in fața lui CS Mioveni, scor 1-0, in urma golului inscris de Adam Nemec. La finalul partidei, Liviu Ciobotariu a vorbit despre o posibila plecare de la clubul ilfovean. Antrenorul a explicat ca iși dorește mai mult de la cariera sa și ca nu este exclus sa paraseasca…

- Reactia lui Carlo Ancelotti, dupa umilinta cu Girona. Antrenorul celor de la Real Madrid a spus ca acest meci nu arata adevarata fata a echipei sale. Fara Thibaut Courtois si Karim Benzema, Real Madrid a fost de nerecunoscut in deplasarea de la Girona, care s-a impus cu un incredibil 4-2. Toate golurile…

- Liviu Ciobotariu a rabufnit dupa FC Voluntari – Petrolul 2-2. Antrenorul ilfovenilor a criticat dur maniera de arbitraj a lui Sorin Costreie. In repriza secunda, Adam Nemec a primit doua cartonase galbene intr-un minut si a fost eliminat chiar dupa ce fusese inlocuit. In minutul 88 Seniko Doua a marcat…

- Liga Naționala de handbal este intrerupta pentru meciurile reprezentativelor naționale. Mihai Rohozneanu, antrenorul SCM Politehnica Timisoara, este și selecționer al echipei de handbal pe plaja, care merge in Italia, pentru doua meciuri de verificare.

- Contestat puternic de suporteri, Adrian Mutu (44 de ani), antrenorul de la Rapid, a purtat o discuție cu liderul acestora. „Am clarificat lucrurile”, susține „Briliantul” inainte de derby-ul cu FCSB de duminica. Cu Rapid fara victorie de 6 partide, singura echipa din play-off care nu a simțit gustul…

- Christophe Galtier a oferit prima reacție dupa ce PSG a fost eliminata din optimile Ligii Campionilor. Antrenorul francezilor a recunoscut ca exista foarte multa frustrare in vestiarul parizienilor. PSG a fost eliminata din nou in „optimile” Ligii Campionilor, dupa ce a fost invinsa și in retur de Bayern…

- Cristi Balaj anunța noi transferuri la CFR Cluj! La finalul partidei Sepsi – CFR Cluj, 2-2, care a contat pentru etapa a 29-a a Ligii 1, Balaj a dezvaluit ca formația din „Gruia” iși dorește sa mai transfere un atacant. In prezent, campioana Romaniei se afla pe locul 2 din Liga 1, cu 60 de […] The post…