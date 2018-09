Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, in Piața Constituției, este programat un miting de susținere a Jandarmeriei Romane, ca urmare a situației create in urma protestelor din 10 august 2018. Potrivit Digi 24, din cererea depusa la Primaria Capitalei și aprobata, mitingul ar urma sa se desfașoare in intervalul orar 14-17 și in perimetrul…

- Fostul premier, Victor Ponta, reacționeaza dupa gafa lui Dancila, care a confundat Priștina cu Podgorița.„Cand vine cineva la Bucuresti si spune ca se bucura ca “se afla la Budapesta” ce parerere aveti despre acea persoana?!?! Daca aflati ca acea persoana este Prim Ministru ce parere aveti…

- ZIUA DRAPELULUI. Mândra ca este românca, Gabriela Firea a postat pe pagina personala de Facebook un mesaj de ziua drapelului țarii noastre. Primarul general al Capitalei pare sa fi uitat care este imnul României.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, pare sa o atace pe Gabriela Firea, primar general al Capitalei, anuntand pe pagina personala de Facebook ca isi asuma opiniile, nu isi inchide contul si nici nu va sterge comentariile negative lasate de internauti. Reactia ei vine dupa ce utilizatorii Facebook s-au…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, nu se aștepta la acest lucru! Este o adevarata lovitura pentru programul inițiat de edilul Bucureștiului.Bugetul.ro a aflat ce se intampla cu o parte din voucherele pe care Primaria Capitalei le ofera gratuit. Citește AICI ce surpriza neplacuta va avea primarul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a fost huiduita pe Arena Naționala, la evenimentul in care se celebra caștigarea Roland Garros de catre Simona Halep. Ulterior, pagina de Facebook a Gabrielei Firea nu mai putea fi accesata, asta dupa un val de comentarii negative. Citește și: PSD,…

- Consilierul general PNL Ciprian Ciucu, intr-o postare pe Facebook, spune ca a fost contactat de mai mulți angajați ai Primariei Generale dupa ce edilul Gabriela Firea ar plasat moaște intr-un birou al instituției și i-ar fi indemnat sa se inchine la acestea. Consilierul general PNL Ciprian Ciucu spune,…

- Nicușor Dan afirma, intr-o postare pe Facebook, ca Primaria Capitalei a refuzat solicitarea Simonei Halep de a se intalni cu fanii intr-o piața din București. Pe de alta parte, spune liderul USR, Gabriela Firea s-a mobilizat exemplar pentru mitingul organizat de PSD. Intr-o postare pe Facebook, Nicușor…