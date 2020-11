Stiri pe aceeasi tema

- Luni, Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat ca este pozitiv pentru noul coronavirus. Ulterior a fost internat in spital dupa ce a contractat coronavirus la inceputul acestei saptamani, spune un oficial prezidențial. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky infectat cu COVID-19 Dupa ce…

- Florin Prunea (52 de ani) a oferit informații noi despre starea lui Danuț Lupu (53), internat la Terapie Intensiva dupa ce a contractat virusul SARS-CoV-2. CONTEXT: Miercuri, jurnalistul Dan Filoti a dezvaluit ca Danuț Lupu este internat la spital, intubat, dupa ce s-a infectat cu COVID-19 - citește…

- Lupu a fost dus la spital la inceputul saptamanii. Potrivit digisport.ro, fostul jucator de la Dinamo si de la Rapid chiar a avut grija sa nu se imbolnneasca, mai ales tinand cont de antecedentele sale medicale, insa sambata si duminca nu s-a simtit prea bine. Fara sa-i fie foarte rau, a decis sa cheme…

- Danuț Lupu, 53 de ani, fost jucator la echipe precum Dinamo și Rapid, a fost depistat pozitiv cu COVID-19 și a fost transportat la spital, unde se afla intubat la secția ATI de la spitalul Colentina, a anunțat jurnalistul Dan Filoti, citat de gsp.ro.Situația lui Danuț Lupu este ingrijoratoare, avand…

- Fostul fotbalist de la Dinamo și Rapid, Danuț Lupu , a fost depistat pozitiv cu COVID-19, informeaza gsp.ro.Lupu este internat la spital in aceste momente, fiind intubat, informeaza We Love Sport. Situația lui Danuț este ingrijoratoare, avand in vedere ca in anul 2016, acesta a avut probleme…

- Danuț Lupu (53 de ani), fost jucator la echipe precum Dinamo și Rapid, a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Danuț Lupu, detalii terifiante despre problemele avute: „Plamanii mei functionau la 8%!” Lupu este internat la spital in aceste momente, fiind intubat, informeaza We Love Sport. Situația lui Danuț…

- Dirijorul Nicolae Botgros a fost internat in seara de 26 octombrie 2020, la Institutul de Medicina de Urgența din Chișinau, dupa ce a suferit o forma grava de COVID-19. Starea sa de sanatate se imbunatațește, anunța premierul Republicii Moldova și ministrul Sanatații. Vești noi despre starea de sanatate…

- Medicul Mircea Beuran este infectat cu noul coronavirus. Chirurgul se afla internat la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitala. Starea sa de sanatate este delicata, transmit medicii, potrivit Antena 3. Se pare ca medicul are o forma de infectare cu COVID-19 foarte serioasa. Beuran a…