- Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a reacționat vineri seara, la cateva ore dupa vestea-șoc anunțata de Mircea Lucescu: plecarea de la Dinamo Kiev și retragerea din cariera de antrenor. „Oracolul din Balcești” il catalogheaza pe Dumitru Dragomir „unul dintre cei mai…

- Jucatorii lui Șahtior, primul club la care Mircea Lucescu a antrenat in Ucraina, au vorbit la superlativ despre tehnicianul roman. Mijlocașul Taras Stepanenko a ținut sa-i mulțumeasca inclusiv pentru ajutorul dat familiei sale la București, dupa inceperea razboiului cu Rusia. Mircea Lucescu și-a dat…

- Antrenorul roman Mircea Lucescu pune punct carierei sale. Demisioneaza de la Dinamo Kiev, dupa infrangerea cu Șahtior și renunța la fotbal, se retrage. „Mircea Lucescu a demisionat din calitate de antrenor principal al lui Dinamo Kiev. Meciul cu Șahtior a fost ultimul pentru antrenorul roman in alb-albastru”,…

- Antrenorul roman Mircea Lucescu si-a dat demisia de la echipa ucraineana Dinamo Kiev, a anuntat vineri seara clubul, pe pagina oficiala de Facebook.Mircea Lucescu (78 de ani) si-a anuntat demisia dupa meciul pierdut in campionatul Ucrainei, vineri, pe teren propriu, 0-1 cu Sahtior Donetk. Se…

- Stadionul Valeriy Lobanovskyi din Kiev a gazduit vineri seara tradiționala confruntare din campionatul Ucrainei dintre Dinamo Kiev și Shakhtior Donețk, contand pentru etapa a 13-a a competiției. Echipa gazda, antrenata de Mircea Lucescu, a fost invinsa cu 1-0.Dinamo Kiev ajunge astfel la al patrulea…

- Mircea Lucescu (78 de ani), antrenorul lui Dinamo Kiev, a explicat de ce a pierdut acasa cu Dnipro-1 (0-1) și de ce nu mai atrage fotbaliști straini: „Eu sunt problema, nu am putut sa construiesc intr-un timp atat de scurt o echipa care sa se bata cu adversarii din Ucraina”. Dinamo Kiev a pierdut al…

- Mircea Lucescu (78 de ani) se confrunta cu probleme mari de lot, fie din cauza accidentarilor, fie a jucatorilor care vin și pleaca repede de la Dinamo Kiev: „Cum aud cateva explozii, intra in panica, iar familiile lor le cer sa se intoarca acasa”. Mircea Lucescu a legat a doua victorie in Ucraina,…

- Deși nu s-a mai intamplat din 2006 ca Dinamo Kiev sa nu joace in grupele unei competiții europene, Mircea Lucescu (78 de ani) nu are postul amenințat dupa ce a fost eliminat de Besiktas in play-off-ul Conference League, scor 0-1 (2-4 la general). Dinamo Kiev se poate concentra pe competiția interna,…