- Dinamo București - Dinamo Kiev. La amical au fost prezenți și aproximativ o suta de spectatori, majoritatea romani care muncesc in Austria, echipați in tricouri și insemne dinamoviste, care au ajuns dupa Mircea Lucescu și in vestiar, pentru a obține fotografii-suvenir. Echipa Gazetei este prezenta la…

- Mircea Lucescu a revenit in Romania și se pregatește pentru cantonamentul din Austria cu Dinamo Kiev, iar tehnicianul a vorbit despre performanțele naționalei mari, dar și cea de tineret, care a fost eliminata inca din faza grupelor la Campionatul European sub 21 de ani.

- Mircea Lucescu (77 de ani), antrenor la Dinamo Kiev, a explicat de ce a ales stadionul din Giulești pentru meciurile europene ale echipei sale. Ucrainenii, care vor intra in turul 3 preliminar din Conference League, au facut o cerere la UEFA in acest sens. Clasata pe 4 in campionat, Dinamo Kiev va intra…

- Marius Șumudica il respecta foarte mult pe Mircea Lucescu și a povestit un episod savuros in care a fost implicat celebrul antrenor roman. Fostul atacant al Rapidului juca rummy și fuma cu mai mulți colegi, de la formația din Giulești, cand a intrat in camera „Il Luce”. Atunci a primit o lecție foarte…

- Peste 300 de suporteri s-au strans in sala Dinamo pentru a urmari returul barajului cu FC Argeș. Victoria categorica obținuta in prima manșa a barajului cu FC Argeș, scor 6-1, a unit familia dinamovista. Clubul Sportiv, entitatea care patroneaza echipa de fotbal din Liga 3, a pus la dispoziția formație…

- Antrenorul Mircea Lucescu, 77 de ani, a fost supus luni, 1 mai, unei intervenții chirurgicale de coxartroza la șoldul stang. Operația a fost realizat de profesorul Oleksandr Kosiakov la un Centrul Național de Ortopedie și Traumatologie din Kiev, capitala Ucrainei, relateaza Gazeta Sporturilor.Durerile…

- Mircea Lucescu a anunțat, in urma cu puțin timp, ca va fi supus unei intervenții chirurgicale, chiar la un spital din Ucraina. Cu toate acestea, aceasta este și cauza pentru care nu va mai antrena echipa Dinamo Kiev. El va fi, totuși, inclocuit de secundul sau. Cu ce probleme de sanatatate se confrunta…

- Clubul de fotbal ucrainean Dinamo Kiev a anunțat sambata ca Mircea Lucescu va fi inlocuit pe banca echipei de secundul sau, Oleksandr Shovkovskyi, tehnicianul roman urmand a fi supus unei intervenții chirurgicale.