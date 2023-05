In urma cu cateva zile, fostul viceprimar al Municipiului Turda, Mircea Irimie, a fost invitat la emisiunea „Cu drag despre Romania”, al carei realizator este Alexandra Pacuraru. In cadrul emisiunii, Mircea Irimie a discutat despre situația județului Cluj, dar și despre situația Municipiului Turda. In legatura cu județul Cluj, fostul viceprimar a declarat ca va [...] Articolul Mircea Irimie: Turda zdrobita.Veșnic șantier nefinalizat. Proasta organizare, slaba dirigenție de șantier. (VIDEO) apare prima data in TurdaNews .