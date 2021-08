Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Hava: „E clar ca domnul Nasui a scos pistolul, spre partenerii din coaliție, ca intr-un western, dar plin cu gloanțe oarbe” Domnul Nasui ar trebui sa priceapa ca nu e tocmai bine sa flenduri tema privatizarii industriei de armament, fara sa ai o strategie clara. Am aflat, azi, despre cea mai…

- Administratorii speciali de la Uzina Mecanica Cugir, Fabrica de Arme Cugir si Uzina Automecanica Moreni au fost eliberati din functie, a anuntat, marti, pe pagina sa de Facebook, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui. "Eliberam din functie alti administratori…

- Ministrul economiei, Claudiu Nasui, a descoperit, in sfarșit, cat de mari sunt taxele și impozitele impuse de stat – motivul situației financiare precare a majoritații angajaților din Romania. Nasui, arata, vineri, intr-o postare pe Facebook, ca, in fiecare an, un roman munceste 170 de zile doar ca…

- “Din fiecare 100 lei castigati de un roman, statul ia aproape jumatate. Povara fiscala pentru un salariat roman obisnuit este si anul acesta sufocanta. 46.32% din salariu, adica aproape jumatate din veniturile noastre, se duc in taxe si impozite. Daca punem la socoteala restul taxelor si accizelor platite…

- Resursele de grafit ale tarii vor fi exploatate prin Salrom, a afirmat joi ministrul Economiei, Claudiu Nasui, pe pagina sa de Facebook, mentionand ca grafitul este o materie prima esentiala pentru fabricarea bateriilor, una dintre cele mai dinamice industrii din lume la aceasta ora. "Romania…

- Ultima gafa a ministrului Economiei, Claudiu Nasui (USR), a provocat o reacție dura din partea europarlamentarului PSD, Mihai Tudose. Acesta iși intituleaza textul de pe contul de Facebook „Idioți sau tradatori?”. In postare, Mihai Tudose enumera gafele atribuite oficialilor USR. „Idioți sau tradatori?…

- Consiliul de Administratie al Metrom, o companie de stat cu pierderi si datorii mari, are trei noi membri, respectiv Octavian Barbu, Daniela Constantinescu si Stefan Tanase, a anuntat marti, pe pagina sa de Facebook, ministrul Economiei, Claudiu Nasui. "De anul acesta a inceput reforma companiilor…

- Vaccinul reprezinta, pentru mine, sansa de a ne revedea cu totii liberi, fara masca si facand toate lucrurile pe care le faceam inainte de pandemie, a afirmat, sambata, intr-un clip video postat pe propria pagina de Facebook, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui.…