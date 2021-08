Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul parlamentar și purtatorul de cuvant al AUR Mircea Gheorgheosu si-a dat demisia din toate functiile pe care le detine in Parlament si in Alianta pentru Unirea Romanilor. Gheorgheosu spune, intr-o declarație transmisa presei, ca este direct raspunzator pentru faptele sale, pe care le judeca…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat, vineri, ca în cazul angajatului AUR asupra caruia s-au depistat substanței interzise, va fi sesizata Comisia de disciplina. Dragu a menționat ca persoana în cauza a comis o infracțiune grava și ca vor fi luate masuri în acest sens. "Este…

- Un angajat al Senatului a fost prins, vineri dimineața, de catre ofițerii SPP, cu un pliculeț de cannabis asupra lui, in timp ce incerca sa intre in Parlament. Barbatul este Mircea Gheorgheosu și este expert de comunicare și membru AUR. In timpul percheziției corporale, Gheorgheosu a declarat ca substanța…

