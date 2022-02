Mircea Geoană: Zilele următoare vor fi foarte importante. Zarurile nu au fost aruncate Adjunctul secretarului general al NATO, Mircea Geoana, a declarat vineri la Digi24 ca peste 100.000 de militari ruși sunt desfașurați pe trei laturi ale Ucrainei și ca inca mai este timp pentru o soluție diplomatica astfel incat sa nu izbucneasca un razboi in estul Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

