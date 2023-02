Stiri pe aceeasi tema

- Este momentul ca Suedia și Finlanda sa adere la NATO, a spus Mircea Geoana, secretarul general adjunct al Alianței, care a precizat ca este de neconceput ca aliații sa nu acționeze daca este amenințata securitatea celor doua țari, scrie Reuters.

- Finlanda spera in continuare sa adere la NATO in acelasi timp cu Suedia, anunta luni ministrul finlaldez de Externe Pekka Haavisto, dupa ce presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a evocat ipoteza acordarii undei verzi numai Finlandei, nu si Suediei, relateaza AFP. ”Marea noastra dorinta a fost si…

- Finlanda spera in continuare ca va adera la NATO in acelasi timp cu Suedia, a afirmat luni ministrul sau de externe, Pekka Haavisto, dupa ce presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a evocat posibilitatea ca Ankara sa dea unda verde doar Finlandei, transmite AFP.

- Scandalul dintre Suedia și Turcia repoziționeaza Finlanda. Ministrul de Externe finlandez a declarat la televiziunea publica YLE ca Finlanda ar trebui sa ia in considerare optiunea de a adera la NATO fara Suedia dupa ce presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a exclus unda verde a Ankarei pentru candidatura…

- Suedia si Finlanda ar putea adera la NATO in 2023, estimeaza secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, dar nu poate garanta acest lucru, decizia depinzand de parlamentele turc si ungar, relateaza AFP, citata de News.ro. ”Ma astept (ca aderarea sa aiba loc in 2023), dar nu voi garanta data exacta,…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg se asteapta ca Suedia si Finlanda sa adere oficial la alianta in noul an, a declarat el intr-un interviu de sfarsit de an pentru DPA, citeaza Agerpres.Stoltenberg nu a fost in masura sa spuna cand se va intampla exact acest lucru.

- Miniștri de externe din cele 30 de state membre NATO se reunesc astazi, 29 noiembrie, la Palatul Parlamentului din București pentru o reuniune de doua zile, subiectul principal fiind razboiul din Ucraina, care intra in a zecea luna.Ziua va incepe cu un discurs introductiv ținut de secretarul general…