Mircea Geoană, despre sistemul de sănătate din țară: ”Am avut de două ori diagnostic greșit în România” Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a avut probleme de sanatate, iar unii chiar au speculat ca ar fi suferit de o boala grava. Invitat in podcastul ”Acasa la Maruța” a declarat ca a intampinat unele probleme de sanatate și ca i s-a pus de doua ori diagnostic greșit in Romania. „Sunt detalii care… poate in cartea de memorii o sa le scriu sau o sa le scrie un biograf al meu cand o sa aiba voie sa se uite la arhive (…) Am avut și eu probleme de sanatate, am avut sperieturile mele… Am avut de doua ori diagnostic greșit in Romania. Nu o spun cu pacat. M-am speriat și eu și familia. Medicul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

