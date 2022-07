Mircea Geoană: Am decis la Summitul NATO să continuăm să susținem Ucraina; lupta lor e lupta noastră Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat, vineri, la Constanta, cu prilejul mesei rotunde „Black Sea Security Summit”, ca NATO va continua sa sustina Ucraina si ca zona Marii Negre ramane una strategica in contextul militar actual. Oficialul a mentionat, totodata, ca Rusia reprezinta in acest moment „cea mai mare amenintare” si a precizat ca expansiunea Chinei este o „provocare” pentru interesele, valorile si securitatea NATO. Totodata, Geoana a multumit americanilor pentru resursele semnificative pe care le-au oferit armatei din Ucraina. „Am decis la Summit-ul NATO din Madrid… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

