Stiri pe aceeasi tema

- "Nu. Nu ca nu m-am gandit, poți sa te gandești. Poți sa te gandești la orice, și ca mergi pe luna. Da, poate ca mi-am imaginat tot felul de lucruri. Altfel le-am imaginat. La un moment dat, in Parlamentul European a venit (...) președintele Austriei. Mi s-a parut un model de președinte de…

- "Putem vorbi de noul PNL, nu eu o spun, s-a mai spus și danșii o spun destul de des. Adevarul se ascunde sau doarme in cuvinte. Daca e noul PNL, evident, ca nu mai e vechiul PNL. (...) Cineva a intrat in casa lor, s-a așezat pe scaune, s-a așezat pe mese, in paturi. E altcineva. Și atunci comportamentul…

- Mircea Diaconu dorește ca prin proiectul sau fiecare cetațean roman sa afle adevaruri noi despre el, despre civilizația romaneasca. Europarlamentarul susține ca a avut deja discuții cu Ministerul Culturii, Ministerul Dezvoltarii Regionale, cu primul ministru și Camera Deputaților. ''Este un…

- POS-urile din magazine pot functiona ca niste bancomate, doar ca suma retrasa nu poate fi mai mare de 200 de lei. Incepand de ieri, se aplica legea care-i obliga pe comercianți sa ofere aceasta facilitate, insa multe firme nu au mijloace moderne de plata,

- Ieri, 21 iunie 2018, intre orele 09.00 – 14.00, politisti din cadrul Politiei Orasului Ocna Mures, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat, pe raza orasului Ocna Mures, o actiune pentru depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme ce nu indeplinesc…

- In data de 12.06.2018, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala au actionat pe raza municipiului Constanta in scopul verificarii, respectarii prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii si linistii publice, circulatiei pe drumurile publice, protectia mediului precum si…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Vrancea a desfașurat in perioada 29 - 31 mai 2018, Campania nationala privind identificarea cazurilor de munca nedeclarata și verificarea modului in care se respecta prevederile legale care reglementeaza relațiile de munca și securitatea și sanatatea in munca la angajatorii…

- Pentru ca in SUA masinile noi care se vand cu cutie manuala nu trec de cinci procente Honda incearca sa promoveze condusul cu o cutie manuala pentru ca are in oferta cateva modele care pot fi comandate si in aceasta varianta, scrie auto-bild.ro. Citeste si Un tanar din Germania a fost prins…