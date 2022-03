Consulatul General al Romaniei la Sevilla in colaborare cu Institutul Cultural Roman de la Madrid, Universitatea Sevilla (US) și Facultatea de Filologie au organizat pe 03 martie a.c., o serie de intalniri literare cu scriitorul roman – Mircea Cartarescu. Programul vizitei a fost structurat pe doua momente principale, respectiv un dialog interactiv cu studenții Universitații Sevilla, moment gazduit de prestigioasa institutie universitara, precum si o sesiune de autografe, organizata in cadrul librariei Verbo din Sevilla. La reuniune au participat, alaturi de distinsul scriitor roman, dna. Carmen…