Mircea Cărtărescu este scriitorul favorit pentru Premiul Nobel în Literatură. Dar la casele de pariuri Mircea Cartarescu este scriitorul favorit pentru Premiul Nobel in Literatura, dar la casele de pariuri, relateaza presa spaniola. Astazi la Stockholm, ora 13.00 va fi anunțat caștigatorul premiului de zece milioane de coronae sueeze (aproximativ un milion de euro). Anul trecut premiul Nobel Pentru Literatura, acordat de Academia Suedeza, a fost caștigat poeta americana Louise Gluck. Dupa Mircea Cartarescu, casele de pariuri din Spania il dau pe scriitorul Haruki Murakami, japonezul care a cucerit lumea, cu vanzari record pe Amazon, scriitoarea rusa Ludmila Ulițkaia și canadianca Anne Carson. O… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

