Mirajul numit Europa Aproape 500 de oameni, care au ales sa plece de la foametea și de la viața grea din Asia ori Africa, spre Europa, cu vreo barca vai de mama ei, conform Organizației Internaționale pentru Migrații, au murit de la inceputul anului și pana in prezent. Oamenii s-au inecat in Marea Mediterana, inainte sa ajunga la destinație, in Italia sau in Grecia. Cel mai recent naufragiu de acest fel s-a intamplat duminica, in apropiere de orașul Surman. Persoanele care au pierit in naufragiu erau din Libia și se imbarcasera pe o barca precara și mica de lemn, ca sa ajunga in Uniunea Europeana. Barca s-a rasturnat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- OPEC a transmis, luni, Uniunii Europene ca sanctiunile actuale si viitoare impotriva Rusiei ar putea crea unul dintre cele mai grave socuri de aprovizionare cu petrol, ca ar fi imposibil sa inlocuiasca aceste volume si a semnalat ca nu va pompa mai mult titei, transmite Reuters. Oficialii…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, luni, in conferinta de presa comuna organizata dupa reuniunea sefilor de Guvern ai statelor aliate NATO din Europa de Sud-Est, de la Sofia, ca „Rusia este acum cea mai serioasa amenintare pentru securitatea noastra comuna”. ”Avem nevoie de o aparare mai puternica…

- A avut loc summit-ul NATO. Pe baza acestuia s-a luat o decizie finala, dupa cele mai grele ore, pentru securitatea Europei și a intregii lumi. NATO, G7 și Uniunea Europeana s-au reunit la Bruxelles si au cautat solutii pentru a opri razboiul din Ucraina.

- Presedintele Volodimir Zelenski le-a cerut agricultorilor ucraineni sa faca eforturi pentru a mentine nivelul productiei de cereale, in ciuda dificultaților provocate de invazia rușilor, pentru a evita o criza in aprovizionarea cu alimente pe plan global, relateaza agentia DPA. In cazul Europei, de…

- Reuniți la Versaille, liderii europeni ar fi decis ca Ucraina sa poata incepe procedurile de aderare la Uniunea Europeana, a transmis vineri dimineața Gitanas Nauseda, președintele Lituaniei. „Noapte istorica la Versaille. Dupa cinci ore de discuții aprinse, liderii UE au spus „da” eurointegrarii Ucrainei.…

- Agresiunea militara a Federației Ruse impotriva Ucrainei a atras atenția intregii comunitați internaționale. Se așteapta ca atat Uniunea Europeana cat și state precum SUA, Canada sau Australia sa impuna o serie de sancțiuni impotriva regimului de la Moscova. In acest sens, conservatorii și reformiștii…

- Tarile membre ale Uniunii Europene (UE) au produs, anul trecut, 3,5 milioane perechi de schiuri si placi de snowboard, dintre care aproape jumatate (1,6 milioane) au fost produse in Austria, iar 1,9 milioane de unitati au mers la export in afara spatiului comunitar, in principal in SUA, arata datele…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca in acest moment Rusia are de ales intre calea dialogului sau conflictul deschis. Intr-o conferința de presa ținuta impreuna cu omologul sau francez, Bogdan Aurescu a declarat ca Uniunea Europeana pregatește un pachet masiv de sancțiuni pentru…