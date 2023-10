Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai mari companii aeriane din Israel a luat o decizie de ultima ora! Acest weekend acesta a fost unul neobișnuit in politica de zbor. Decizia vine pentru prima data in ultimii peste 40 de ani.

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu peste 2%, deoarece temerile de intrerupere a aprovizionarii din cauza conflictului din Orientul Mijlociu au scazut la o zi dupa ce Arabia Saudita, principalul producator din cadrul OPEC, s-a angajat sa contribuie la stabilizarea pietei, transmite Reuters, informeaza…

- Odata cu izbucnirea brusca a razboiului in Israel, ca urmare a atacurilor surpriza ale Hamas, teama și incertitudinea de pe piețe a dus la noi creșteri de prețuri. Astfel, situația tot mai tensionata din lume a facut ca prețul petrolului sa se scumpeasca. Razboiul din Israel aduce noi creșteri de prețuri…

- Judecatoarea Adriana Stoicescu, fost președinte al Tribunalului Timiș, in prezent judectoare la Curtea de Apel Timișoara, s-a aflat in Israel la izbucnirea razboiului din aceasta țara. Intr-o postare pe Facebook, Adriana Stoicescu a relatat experiența avuta.

- Iulia Salagean știe la cine sa apeleze cand vrea sa uite de probleme! Fosta iubita a lui Alex Bodi a trecut prin momente grele in ultima perioada, insa a avut alaturi o persoana care a ajutat-o sa depașeasca orice problema! Iulia Salagean este o femeie norocoasa!

- Video | Zelenski, despre fragmentele de drona gasite in Romania: Gandiți-va ce s-ar fi intamplat daca ar fi reușit sa puna piciorul cum trebuie in UcrainaPreședintele Volodimir Zelenski a vorbit, miercuri, la summitul Inițiativa celor 3 Mari de la București, referindu-se la fragmentele de drona care…

- Cristina Șișcanu este devastata de durere, iar vedeta s-a filmat pe rețelele de socializare cu lacrimi in ochi și a spus tot ce are pe suflet. Cristina Șișcanu a marturisit ca a avut parte de o dezamagire uriașa in viața ei și nu se aștepta la acest lucru din partea persoanelor apropiate. Iata ce a…