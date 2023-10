Miracole ale creaţiei Istoria lumii a avut parte de multe exemple in care ilustri oameni de cultura si de stiinta au facut imense eforturi pentru a invinge anumite deficiente personale. Nume de rezonanta din lumea culturii universale nu au fost posesoare ale darului pretios al vederii. *Despre anticul Homer (secolele al IX-lea – al VIII-lea I.Hr.), scrierile vechi […] Articolul Miracole ale creatiei apare prima data in Curierul National . Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

