- Doi deținuți au fost condamnați la 10 și respectiv 8 ani inchisoare și incasarea prejudiciului de peste 400.000 lei suferit de o femeie, de la care unul din deținuți a primit banii ca și pretins imprumut, anunța procurorii PCCOCS.

- Indragita artista Marcela Fota iubește din nou, asta dupa ce și-a gasit liniștea in brațele iubitul lui ei mai tanar cu 22 de ani. Cantareața de muzica populara a vrut sa iși exprime dragostea pentru partenerul ei, motiv pentru care a compus o piesa de iubire.

- Roxana Dobrițoiu traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de iubitul ei, Adi, și are planuri serioase in acest sens. Cantareața a oferit detalii despre nunta, in exclusivitate pentru Antena Stars. Tanara a dezvaluit cum iși dorește sa fie marele eveniment.

- Roxana Dobrițoiu a decis sa-i mai dea o șansa partenerului ei de viața, iar cei doi s-au impacat și deja iși fac planuri de viitor. Aceștia locuiesc impreuna, iar cantareața și iubitul sau iși spun deja ”soț și soție”, cu toate ca Roxana nici nu a fost inca ceruta de soție. Reporterii Spynews.ro au…

- Dragostea plutește in aer la propriu pentru Cezar Ouatu și Raluca Jurca. Nu doar noi spunem acest lucru, ci și imaginile surprinse de paparazzii celui mai tare site de știri mondene din țara, Spynews.ro. Ei bine, cei doi indragostiți au avut gesturi romantice in public. Este cat se poate de evident…

- Dragostea plutește in aer pentru Iuliana Pepene și iubitul ei! Indragita prezentatoare TV traiește o frumoasa poveste de dragoste cu iubitul ei, iar cei doi radiaza de fericire unul in compania celuilalt. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele celor…

- Prințul William și soția lui, Kate Middleton sunt unul dintre cele mai apreciate și indragite cupluri din Marea Britanie, mai ales datorita rigurozitații cu care respecta regulile impuse de Familia Regala. Motivul pentru care cei doi nu au fost vazuți facand gesturi tandre in public.

- Mira traiește o poveste de dragoste alaturi de vloggerul Levi Elekes. Cei doi locuiescdeja impreuna și iși fac planuri de viitor. Cantareața susține ca este foarte fericita alaturi de tanar și se gandesc la nunta, dar și la copii. Ce dezvaluiri a facut artista.