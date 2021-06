Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014 - 2020, a asigurat, in perioada 15 mai 2020 - 15 mai 2021, finantari in valoare de 2,7 miliarde de lei pentru spitale si centre sociale din Romania, pe fondul provocarilor aparute in urma pandemiei de COVID-19. Potrivit unui comunicat al MIPE remis luni AGEPRES, in cadrul apelurilor dedicate, in perioada mentionata, MIPE a semnat cu beneficiarii din sectorul medical 169 de contracte de finantare, la nivelul intregii tari. Apelul POIM/819/9/1/Consolidarea…