Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 15 februarie, de la ora 11.00, la Casa de Cultura Racovita va avea loc cea de-a cincea dezbatere a bugetului orașului Mioveni pentru 2020. La masa discutiilor cu cetatenii vor sta conducerea primariei, consilierii locali și reprezentanții instituțiilor din subordinea primariei. Sugestiile si…

- Consiliul Local al orașului Teiuș este convocat in ședința publica ordinara, pentru data de 18 februarie 2020, incepand cu ora 11.00, in ședința ordinara, cu urmatorul proiect al oedinii de zi: 1. Aprobarea procesului verbal incheiat cu ocazia ședinței publice a Consiliului Local al orașului Teiuș din…

- Ziarul Unirea Vineri 14 februarie: Dezbatere publica privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al municipiului Alba Iulia Vineri 14 februarie: Dezbatere publica privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al municipiului Alba Iulia Avand in vedere…

- Primaria orasului Mioveni organizeaza, așa cum obișnuiește in fiecare an, dezbateri cu cetatenii pe marginea bugetului local pentru anul 2020. Astazi, de la ora 18.00, in sala de consiliu a Primariei Mioveni, va avea loc ce-a dea patra dezbatere cu cetațenii orașului Mioveni. La aceasta intalnire vor…

- Duminica, 9 februarie, a fost programata cea de-a treia dezbatere a bugetului orasului Mioveni pe 2020, cu locuitorii cartierului Clucereasa. Au participat primarul Ion Georgescu, o parte din consilierii locali, directori ai instituțiilor aflate in subordinea Consiliului Local, consilierul satesc-Marian…

- In acest sfarșit de saptamana vor incepe intalnirile zonale cu cetațenii orașului și dezbaterile publice pe tema BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020. La aceste intalniri programate in cartierele Faget și Clucereasa vor participa reprezentanți din conducerea Primariei orașului, consilieri…

- Joi dimineața, la Primaria Mioveni, au avut loc discuții pe tema bugetului local pe anul 2020. ”In aceasta dimineața, am avut o prima discuție cu reprezentanții primariei, ai serviciilor publice și societaților subordonate Consiliului Local, asupra bugetului orașului Mioveni pe anul 2020. Cu toate ca…

- Conform tradiției, Bradul de Craciun va fi aprins la Mioveni, pe data de 5 decembrie, la ora 18.00, in ajun de Sfantul Nicolae, moment care va marca și startul celei de-a patra ediții a ”Targului de Craciun” din Mioveni. Copiii stranși in jurul bradului aprins vor avea parte de surprize dulci din partea…