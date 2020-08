Stiri pe aceeasi tema

- Intrebarea care ii macina pe toate mulți apropiați de-ai lui Emi Pian este legata de averea lui, și ce se va alege de aceasta, sau, mai precis, la cine va ajunge. Fiindca interlopul ucis a strans o adevarata avere in ultimii ani. Averea lui Emi Pian, subiect de scandal in clanul lui Duduianu Se zvonește…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins cererea Agentiei Nationale de Integritate (ANI) privind confiscarea sumei de 180.000 de euro din averea fostului primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu recurs."Admite exceptia inadmisibilitatii capatului…

- Femeia s a adrest Tribunalului Constanta la finele anului trecut. Aceasta s a judecat cu municipalitatea pentru un teren si o casa, ce ii fusesera confiscate in 1960, dupa ce tatal sau fusese condamnat la inchisoare. Decizia Tribunalului, luata la inceputul lui iulie, poate fi atacata la Curtea de Apel.Caz…

- Nenumarați oficiali comuniști au cazut in plasa procurorilor, dupa lansarea, in 2013, cand Xi Jinping a venit la putere, a operațiunii anticorupție „Maini Curate”. Un total de 18.585 de persoane au fost urmarite pentru corupție anul trecut, o creștere cu 90% intr-un an, potrivit unui raport al Parchetului…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, l-a criticat dur, intr-o intevenție la postul de televiziune B1Tv, pe consilierul premierului Orban, Bogdan Glavan, care ar fi spus ca nu-l intereseaza sa treaca pe la locul de munca și ca vrea doar sa-și ia salariul de 15.000 de lei.

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu spune ca cei doi care au declanșat un scandal la hipermarket, acuzand ca li se incalca drepturile prin luarea temperaturii, au vrut de fapt sa atraga și mulțimea din jur de partea lor, pentru a starni o incaierare. CTP mai arata ca poliția a aplicat legea corect,…

- Universitatea „Al.I. Cuza" a pierdut in prima instanta procesul referitor la investitiile facute in ultimii ani in imobilul cunoscut sub denumirea de „Casa Universitarilor". Evacuata cu scandal din acel local cunoscut in randul cadrelor didactice, firma care a administrat restaurantul timp de 15 ani…