IPJ Bacau: Comunicat de presa - 18.04.2022

Nr.1059892 din 18 aprilie 2022 RESPECTATI RECOMANDARILE POLITIEI, PENTRU A PETRECE ldquo;DENIILE" IN LINISTE SI SIGURANTA Perioada premergatoare Sarbatorii Pascale este una dintre cele mai apropiate de evenimentele crestinesti, desfasurate la biserica. In fiecare seara din aceasta saptamana, pana in Vinerea Mare, au… [citeste mai departe]