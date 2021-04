Minoritățile etnice din Basarabia, Găgăuzii Mobilizarea etnica a gagauzilor la sfârșitul anilor 1980 a coincis, paradoxal, cu cea a românilor din Basarabia, dezvoltând pâna la un moment mai multe asemanari. La fel cum intelectualii basarabeni s-au mobilizat în jurul revendicarilor culturale și lingvistice, tot astfel liderii gagauzi au început sa solicite mai multe drepturi din acest punct de vedere. Cam în același timp cu cenaclul &"Alexei Mateevici&" va aparea la Comrat un club cultural gagauz, care pâna în 1989 se transformase într-o mișcare numita &"Gagauz… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

