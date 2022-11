Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii targumureșeni au fost solicitați sa intervina marți, 19 noiembrie, in jurul orei 21.45, la un incendiu izbucnit la o casa de locuit de pe strada Valea Rece. "La fața locului au acționat echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Targu Mureș, ce incadreaza doua autospeciale de stingere…

- Poliția Locala Targu Mureș a fost sesizata telefonic, ca in Parcul Rosu de pe B.dul Pandurilor, un grup de tineri fac galagie si mananca seminte. Patrula mobila de interventie care s-a deplasat la fata locului a identificat 9 minori din Valea Rece, care au fost pusi sa faca curatenie si indrumati spre…

- La data de 12 noiembrie 2022, in jurul orei 10.25, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov a fost sesizat prin apelul unic de urgența 112, cu privire la dispariția a doua minore, respectiv REPEDE GABRIELA-MIHAELA, in varsta de 12 ani și GECSO ELENA-ANDREEA, in varsta de 10 ani. Din cercetari…

- Șeful de schimb al Direcției Poliția Locala Targu Mureș a sesizat sambata, 29 octombrie, la ora 11.45, ca in proximitatea Pieței "Dacia" o persoana vinde flori și produse agroalimentare. "Numita F.O.E., din Valea Rece, a fost sancționata contravențional cu 1.000 de lei, in conformitate cu prevederile…

- Concursul a fost organizat de Asociația Volens, cu sprijinul Siscobat, in cadrul programului național de educație climatica Patrula de Reciclare. Echipele de profesori și elevi voluntari de la cele 6 unitați de invațamant și-au mobilizat comunitațile și au colectat cele mai mari cantitați de baterii…

- Direcția Poliția Locala Targu Mureș a fost sesizata, in perioada 20-21 octombrie, cu privire la faptul ca 18 cerșetori minori "apelau la mila publicului in zone precum intersecția de la „Fortuna", Piața Teatrului, Bulevardul Pandurilor, Piața Trandafirilor și Calarașilor", a informat vineri, 21 octombrie,…

- Prin Dispeceratul Integrat de Urgența „112" a fost sesizata, la ora 13:40, prezența a 3 cai care pasc printre blocuri pe str. Petru Dobra. La fața locului s-a deplasat patrula mobila de Intervenție, care a identificat proprietarul animalelor, in persoana numitului G.N. din Valea Rece, pe care l-a sancționat…

- Dispecerul de serviciu al Poliției Locale a sesizat, la ora 19:00, prezența unor minori in Parcul Rosu de pe B-dul Pandurilor, care mananca seminte si fac mizerie. Patrula mobila de Intervenție dirijata la fața locului a gasit 4 minori, care au fost pusi sa faca curat, dupa care au fost indepartati…