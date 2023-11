Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier cu o victima, miercuri dimineața, la Timișoara. O minora in varsta de 14 ani a fost lovita de un autoturism dupa ce a traversat strada prin loc nepermis. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- O minora de 11 ani, care s-a angajat in traversarea neregulamentara a strazii, a fost lovita de o mașina in aceasta dimineața, in jurul orei 7.40, pe strada Traian Viua din Cluj-Napoca. ”Din cercetarile preliminare a rezultat ca o minora de 11 ani, din Cluj-Napoca, care se afla in traversarea neregulamentara…

- Un copil de un an și cinci luni a murit joi dupa ce a fost lovit de o mașina condusa de un polițist care nu s-a asigurat la plecarea de pe loc. Tragedia a avut loc pe o strada din Braila. Din primele date, doi polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, care se aflau in interes de serviciu,…

- Doi adolescenți de 14 ani și 16 ani au fost loviți de o mașina, miercuri, pe strada Harmanului din Brașov. Cel in varsta de 14 ani este in coma.ISU Brașov a anunțat ca pe strada Harmanului un autoturism a lovit 2 persoane, potrivit mediafax. „La fața locului s-au deplasat 2 echipaje SMURD…

- O femeie de 65 de ani a murit marți dupa ce o mașina care nu ar fi fost asigurata corespunzator in momentul parcarii pe o strada din Brașov ar fi pornit pe drumul inclinat și a lovit-o pe femeie.Potrivit IPJ Brașov, accidentul a avut loc pe strada Fagetului din oraș, conform mediafax. La fața…

- O femeie in varsta de 66 de ani care a trecut strada neregulamentar a fost lovita astazi de o mașina condusa de un tanar in varsta de 21 de ani, la Deva. „La data de 18 octombrie 2023, in jurul orei 15:25, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata cu privire la faptul ca, pe strada […] Articolul Femeie…

- O noua tragedie s-a produs in Maramureș! O femeie care traversa strada a murit, dupa ce a fost lovita de o mașina. Aceasta avea 63 de ani și s-a stins din viața dupa ce un șofer de 21 de ani, care circula cu viteza in acea zona, a lovit-o.

- Vineri, 25 august, la ora 05.10, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe strada Luminișului. Polițiștii au constatat faptul ca o femeie de 40 de ani din Baia Mare, care circula in calitate de pieton, a fost surprinsa și accidentata de un autoturism, avand direcția…