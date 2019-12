MINORA DIN DODEȘTI, CAUTATA DE POLITIE DISPARUTA In ziua de 18 decembrie a.c., Bosna Florentina-Carina, in varsta de 16 de ani, din satul/comuna Dodești, județul Vaslui, a plecat voluntar de la domiciliu, in jurul orei 22.00 și nu s-a mai intors pana in prezent. La data dispariției, tanara era imbracata cu o pereche de blugi de culoare albastra, o bluza de [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

