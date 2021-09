Minor de 17 ani din Unirea cercetat de polițiști, după ce a sustras dintr-o locuință mai multe bunuri Ieri, 20 septembrie 2021, polițiștii din Unirea au identificat un tanar, de 17 ani, din comuna Unirea, ca și banuit de savarsirea unui furt din locuința. In sarcina acestuia s-a retinut faptul ca, in perioada 4 – 18 septembrie 2021, ar fi patruns, prin efracție, intr-un imobil din comuna Unirea, de unde ar fi sustras doua biciclete, doua drujbe, doua flexuri, o motocositoare, un cuptor cu microunde, un picamer și o televizor. Prejudiciul a fost recuperat integral și restituit pagubitului, iar, fața de tanar, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt calificat. FOTO:… Citeste articolul mai departe pe ocnamuresinfo.ro…

Sursa articol si foto: ocnamuresinfo.ro

