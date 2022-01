Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 14 ianuarie 2022, in jurul orei 13.00, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș, in timp ce acționau pe DC 50, pe raza localitații Carpiniș, au depistat un barbat de 31 de ani, din comuna Garbova, in timp ce conducea un autoturism fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de…

- La data de 14 ianuarie 2022, in jurul orei 21,40, polițiștii din Sebeș au depistat un minor de 17 ani, din Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Molidului din Petrești, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Din cercetari a rezultat ca minorul ar fi…

- Astazi, 11 decembrie 2021, in jurul orei 04.00, politistii Serviciului Rutier Alba au depistat un tanar, de 23 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Dorobanți din Sebeș, fara a detine permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule. Fata de conducatorul auto…

- Ieri, 5 decembrie 2021, in jurul orei 15.00, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurala Jidvei au depistat un barbat, de 35 ani, din comuna Șona, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Balcaciu, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul…

- Astazi, 23 noiembrie 2021, in jurul orei 01.40, polițiștii de siguranța publica din Alba Iulia au depistat un barbat din comuna Vințu de Jos, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Gheorghe Șincai din Alba Iulia, avand permisul de conducere suspendat. Fața de barbat, cercetarile sunt continuate…

- Astazi, 19 octombrie 2021, in jurul orei 02.00, polițiștii rutieri din Sebeș au depistat un tanar de 27 de ani, din comuna Sasciori, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Valea Sebeșului din localitatea Petrești, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și fiind…

- Ieri, 18 octombrie 2021, in jurul orei 19.45, polițiștii rutieri din Sebeș au depistat un barbat, de 34 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Sava Henția din municipiu, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul auto, cercetarile…

- Ieri, 17 octombrie 2021, polițiștii din Aiud au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața un tanar, de 20 de ani, din comuna Mihalț, care este cercetat pentru conducere fara permis și conducere sub influența alcoolului. Acesta a fost depistat la data de 17 octombrie 2021, in jurul orei 03.40, de…