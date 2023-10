Minor de 17 ani, depistat in Cernavoda pentru mai multe infractiuni. Iata pentru ce

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 4 octombrie a.c., politisti din cadrul Politiei orasului Harsova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Harsova, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 29 de ani, banuit de comiterea infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere…

- Astazi, 29 septembrie, in jurul orei 01.50, politisti din cadrul Politiei orasului Navodari au depistat un barbat, de 42 de ani, ce conducea un autoturism, pe strada Constantei, fiind sub influenta bauturilor alcoolice Ieri, un alt sofer, de 22 de ani, conducea un autoturism in municipiul Constanta,…

- La data de 27 septembrie a.c., politisti din cadrul Politiei orasului Cernavoda, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Medgidia, au efectuat 3 perchezitii domiciliare la locuintele a doi barbati, banuiti de comiterea infractiunilor de lovirea sau alte violente si…

- La data de 26 septembrie, in jurul orei 20.30, politisti din cadrul Politiei orasului Cernavoda au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe strada Salciei, s a produs un accident rutier tamponare .Potrivit IPJ Constanta, politistii deplasati la fata locului au constatat ca un barbat, de 28 de ani,…

- Infractiune la regimul rutier, constatata de politisti Potrivit IPJ Constanta, la data de 23 septembrie a.c., in jurul orei 23.15, politisti din cadrul Politiei orasului Cernavoda au identificat un barbat, de 35 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Medgidia.In urma testarii cu aparatul drugtest,…

- La data de 13 septembrie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Medgidia au identificat un barbat, de 23 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Vaii, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.Potrivit IPJ Constanta, barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,41…

- Minor identificat de polițiștii hunedoreni dupa ce, in luna iunie, a batut un baiat din Deva. In urma unor investigații specifice efectuate de polițiștii hunedoreni, luni, 4 septembrie 2023, a fost depistat un minor care, in luna iunie a batut un baiat de aceeași varsta. Agresorul, la indemnurile…

- La data de 31 iulie 2023, politistii din cadrul Politiei municipiului Mangalia, Sectiei 3 Politie Rurala Mangalia, Sectiei 9 Politie Rurala Topraisar si Biroului de Politie Vama Veche 2 Mai au desfasurat o actiune pentru mentinerea ordinii si linistii publice si prevenirea consumului de droguri sau…