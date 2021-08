Ungaria a fost atacata de Bruxelles ''la un nivel fara precedent doar pentru ca Budapesta considera o prioritate protectia copiilor si a familiilor si de aceea nu doreste sa permita accesul lobby-ului LGBTQ in scolile si gradinitele'' din Ungaria, a scris pe Facebook ministrul ungar al justitiei, Judit Varga, consemneaza MTI. "Am enervat Bruxellesul doar pentru ca noi consideram protejarea copiilor mai importanta decat cocolosirea lobby-ului LGBTQ", scrie responsabila ungara in postarea publicata luni seara pe Facebook in ungara si in engleza. Ea aminteste ca guvernul ungar a…