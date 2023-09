Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile suedeze au aprobat al 13-lea pachet de asistența financiara pentru Ucraina, in valoare de 3,4 miliarde de coroane suedeze (aproximativ 315 milioane de dolari), informeaza site-ul guvernului, citat de BBC . Pachetul include muniție și piese de schimb pentru echipamentele deja transferate…

- Șeful diplomației ucrainene, Dmitro Kuleba, spune ca nu vor exista „niciodata” negocieri directe de pace intre președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, și dictatorul rus, Vladimir Putin. Kuleba a precizat ca negocierile cu Rusia sunt posibile, dar doar dupa retragerea trupelor de ocupație din Ucraina.…

- Patrimoniul cultural ucrainean se pierde, este furat și deteriorat intr-un ritm alarmant, in timp ce razboiul cu Rusia se prelungește. Oficialii și experții depun eforturi pentru a salva ceea ce se poate salva inainte de a fi prea tarziu, dupa cum a declarat ministrul ucrainean al Culturii intr-un interviu…

- Marea Britanie va debloca fonduri de pensii in valoare de miliarde de lire sterline pentru a investi in companii start-up și a stimula creșterea economica prin, pe fondul criticilor privind faptul ca Londra devine un loc neatractiv pentru tehnologie, transmite CNBC. Ministrul de Finanțe britanic iși…

- Secretarul de stat Antony Blinken a anunțat miercuri un nou ajutor economic din partea SUA in valoare de 1,3 miliarde de dolari pentru Ucraina și a promis ca Rusia va plati in cele din urma financiar pentru invazie.

- Pentagonul a declarat marți ca a supraestimat valoarea armelor pe care le-a trimis Ucrainei cu 6,2 miliarde de dolari in ultimii doi ani - aproximativ dublu fața de primele estimari - rezultand un surplus care va fi folosit pentru viitoarele pachete de securitate, noteaza The Associated Press.Purtatoarea…

- Statele Unite vor trimite o suma suplimentara de 1,3 miliarde de dolari Ucrainei pentru a ajuta aceasta țara afectata de conflict sa iși renoveze rețeaua energetica și sa iși modernizeze porturile, caile ferate și alte infrastructuri, a declarat, miercuri 21 iunie, secretarul de stat american Antony…

- Comisia Europeana pregateste un pachet de ajutor financiar pentru Ucraina de cate 18 miliarde de euro pe an pentru perioada 2024-2027, in timp ce tara devastata de razboiul provocat de invazia rusa incearca sa-si revitalizeze economia, scrie joi, 15 iunie, Politico . Ajutorul, ce ar consta dintr-o combinatie…