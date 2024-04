Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul ”a primit o scrisoare de demisie a lui Mikola Solski”, anunta pe Facebook presedintele Legislativului ucrainean Ruslan Stefanciuk, care posteaza scrisoarea. Articolul Ministrul ucrainean al Agriculturii Mikola Solski, suspectat de coruptie, demisioneaza apare prima data in Money.ro .

- Serviciul de spionaj extern al Rusiei (SVR) a acuzat, marti, 9 aprilie, companiile militare private americane ca ar recruta detinuti din Mexic si Columbia, care ispasesc pedepse in inchisori de pe teritoriul SUA, pentru a-i trimite sa lupte in Ucraina. „Companiile militare private americane, sub conducerea…

- Dronele de atac ucrainene cu raza lunga de actiune lansate de serviciul de securitate interna SBU au lovit pana acum 12 rafinarii de petrol rusesti in timpul razboiului, a declarat duminica o sursa din cadrul serviciilor secrete ucrainene pentru Reuters, relateaza News.ro.Oficialii din regiunea Krasnodar,…

- In februarie 2024, Forțele de Aparare ucrainene au obținut rezultate incredibile in lupta impotriva aviației ruse, doborand 13 avioane inamice, cu o valoare totala de peste un miliard de dolari, scrie site-ul de știri Novoe Vremia.Luand in considerare cele trei avioane Su-34 doborate pe 29 februarie,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza ca autorizarea la plata a fermierilor se face in continuare in ritm sustinut. Astfel, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale MADR asigura tot suportul ca sumele necesare efectuarii platilor catre fermieri sa fie acordate in regim…

- Serviciul de securitate ucrainean SBU a declarat sambata ca a descoperit o schema de corupție in achiziționarea de arme de catre armata țarii, in valoare totala de aproximativ 40 de milioane de dolari. Serviciul de securitate al Ucrainei a declarat ca a descoperit o schema de corupție de 40 de milioane…